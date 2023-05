Carceri: Nordio, sport e lavoro fondamentali per rieducare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’evento, incontro con gli atleti del gruppo sportivo delle Fiamme azzurre, Clemente Russo, Aldo Montano e Nunzio Mollo. Ci sono state esibizioni dei karateki Asia Agus e Carmine Luciano, mentre Daniele Pino e Alessandro Baciocchi si sono sfidati a ping pong, prova a cui non si sono sottratti i due ministri presenti. Al termine, spazio per i due attori interpreti della fiction Rai "Mare Fuori", Giovanna Sannino e Antonio d’Aquino. Presenti, tra il pubblico, le detenute della squadra di calcio a cinque "Atletico diritti", prima formazione femminile in Europa nata all’interno di un carcere. (Com)