Marche: De Poli (Udc), alta velocità essenziale per farle uscire da isolamento

23 luglio 2021

- Lo studio di Confindustria Ancona sull'Alta velocità “indica chiaramente alla politica e alle istituzioni la strada da percorrere. Ci sono opere che non appartengono a destra o a sinistra ma sono pro o contro lo sviluppo e la crescita del territorio. L'Alta velocità, di certo lo è per lo sviluppo delle Marche, regione che deve uscire dall'isolamento”. Lo ha dichiarato il senatore dell’Udc Antonio De Poli. “Ecco perché – ha proseguito – il governo del fare, con il presidente Meloni, insieme al presidente della regione Acquaroli e al ministro Matteo Salvini, sta lavorando assicurando, nel capitolo infrastrutture, la massima attenzione a questa regione che merita di riacquisire una centralità non solo geografica, ma anche e soprattutto economica sociale”. “Questa opera – ha sottolineato De Poli – genererebbe un aumento di Pil di 3,3 miliardi. Dunque, creerebbe posti di lavoro (circa 144 mila secondo tale ricerca)”. “Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per unire l'Italia che non può essere a due velocità e sfruttare appieno le potenzialità di una regione strategica come le Marche", ha concluso.(Rin)