Milano: Bertolé, bene che Sala sia tornato sul problema dei minori non accompagnati in città

- "Bene ha fatto il Sindaco Beppe Sala, durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto alla presenza del ministro Piantedosi, a tornare a manifestare un problema che poniamo da tempo, quello dei grandi numeri di minori stranieri non accompagnati che i centri urbani si trovano a gestire, spesso nella più totale solitudine e sopperendo alle mancanze del sistema complessivo di accoglienza". Lo afferma l'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolé, sul proprio profilo Facebook. "Parliamo di circa 1300 ragazzi e ragazze - prosegue - solo in carico al Comune di Milano, così tanti da non poter essere accolti dalle comunità cittadine, ormai sature. Oltre al meccanismo di equa redistribuzione sul territorio nazionale che da tempo chiediamo al Governo di attivare, fondamentale sarebbe aprire in Lombardia almeno un centro di primissima accoglienza governativo. Queste strutture emergenziali che, secondo la legge, dovrebbero essere statali, nella nostra regione non esistono e tutta la responsabilità ricade sugli enti locali". "Un intervento in questo senso - conclude - non è più rimandabile, ne va della qualità dei percorsi di accoglienza e integrazione che garantiamo a questi ragazzi e della serenità del lavoro degli operatori del Terzo settore che da mesi sono costretti a subire questa difficile situazione". (Rem)