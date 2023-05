Cina-Corea del Nord: Pyongyang potrebbe riaprire il confine a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, l'unico collegamento attivo tra i due Paesi è la ferrovia transfrontaliera tra la città nord-orientale cinese di Dandong e quella di Sinuiju, nella parte nord-occidentale della Corea del Nord. Il drastico protocollo anti-Covid adottato da Pyongyang ha iniziato a sortire effetti sempre più gravi nel panorama domestico, contraddistinto da una forte crisi economica e da una dilagante carestia. La Cina costituisce attualmente il principale partner commerciale della Corea del Nord e contribuisce al 90 per cento degli scambi commerciali di Pyongyang. L'anno scorso, l'interscambio è stato valutato a 1,03 miliardi di dollari, il 63 per cento in meno rispetto al 2019 ma superiore di tre volte al valore registrato nel 2021. (Cip)