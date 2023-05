Ue: Zanni (Lega), scongiurata patrimoniale europea voluta da Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiutati gli emendamenti delle sinistre europee a favore di una patrimoniale europea. A dirlo Marco Zanni, europarlamentare Lega e presidente gruppo Id in una nota stampa. "La piccola buona notizia è che la proposta di una nuova patrimoniale europea avanzata dal Pd e dai suoi alleati con emendamenti al Parlamento europeo è stata scongiurata. Per fortuna, nel voto delle singole proposte ha prevalso il buonsenso e, anche grazie all'attenzione posta dalla Lega su provvedimenti folli che parlavano di redistribuzione del reddito e di 'redditi eccessivi', gli emendamenti delle sinistre tassa e spendi sono stati rifiutati", ha detto Zanni. "Peccato però, che la risoluzione sulle risorse proprie, nonostante il voto non favorevole da parte delle forze di centrodestra al governo in Italia, sia stata approvata dal Parlamento, con contenuti alquanto discutibili e una pioggia di nuove tasse, anche in base al gap salariale di genere degli Stati, alle percentuali di riutilizzo di rifiuti e agli sprechi alimentari. Un modo subdolo di imporre l'agenda politica ideologica di Bruxelles agli Stati membri", ha aggiunto. "L'Ue prova a indorare la pillola chiamandole 'risorse proprie', noi le chiamiamo con il vero nome: tasse, sempre a carico di imprese, lavoratori e famiglie", ha concluso Zanni. (Beb)