India: elezioni Karnataka, Congresso in vantaggio negli exit poll

- Il Congresso nazionale indiano (Inc) è in vantaggio negli exit poll delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa statale del Karnataka, che si sono tenute oggi. Secondo quattro indagini (News24-Today’s Chanakya, India Today-Axis My India, India Tv-Cnx e Times Now-Etg), il Congresso ha superato la soglia della maggioranza, di 113 seggi su 224. In altre cinque è comunque in testa, ma con un margine inferiore rispetto al Partito del popolo indiano (Bjp). Quest’ultimo risulta vincitore solo in una ricerca (Asianet Suvarna News-Jan Ki Baat). Un “sondaggio di sondaggi”, che tiene conto di dieci exit poll, attribuisce al Congresso 109 seggi, seguito dal Bjp a quota 91 e dal Janata Dal Secular (Jds) con 22, confermando la tendenza dei rilevamenti più recenti. Il Bjp, con Basavaraj Bommai, era alla guida del governo uscente e contava su una maggioranza di 119 seggi. Il Congresso era il principale partito di opposizione con 75 seggi, seguito dal Jds con 28. Erano chiamati a votare oltre 52 milioni di elettori e alle 17 (ora locale) le urne si sono chiuse con un’affluenza del 65,69 per cento. Per i risultati occorre aspettare il 13 maggio, giorno dello scrutinio. Nella stessa giornata si terranno anche gli scrutini delle suppletive odierne per un seggio parlamentare dello Stato del Punjab e per quattro seggi assembleari degli Stati dell’Orissa, dell’Uttar Pradesh e del Meghalaya. (segue) (Inn)