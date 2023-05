India: elezioni Karnataka, Congresso in vantaggio negli exit poll (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Karnataka, nell’India sud-occidentale, istituito nel 1956, con capitale Bangalore, conta più di 60 milioni di abitanti, due terzi dei quali parlano il kannada, la lingua ufficiale, appartenente alla famiglia dravidica. L’induismo è la religione più diffusa (84 per cento), seguito dall’Islam (quasi 13 per cento). Più della metà della forza lavoro è impiegata nell’agricoltura, che dipende dai monsoni. Tuttavia, lo Stato è anche un importante hub manifatturiero per le aziende pubbliche: Hindustan Aeronautics Limited, National Aerospace Laboratories, Bharat Heavy Electricals Limited, Bharat Earth Movers Limited e Hmt. Ospita diversi centri di ricerca, tra i quali l’Indian Space Research Organisation, il Central Power Research Institute e il Central Food Technological Research Institute. (segue) (Inn)