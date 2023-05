Sicurezza: Sala, soddisfatto per più agenti, ma per situazioni disagio non serve repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il potenziamento degli agenti annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma rimane il problema “dell'enormità” dei 1500 minori stranieri non accompagnati”. Esprime soddisfazione il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo l'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in prefettura a Milano, ma anche la sottolineatura di situazioni, da quella del grande numero di minori non accompagnati ai tanti casi di disagio che gravitano intorno alla stazione centrale di Milano, per le quali la repressione e, in generale, l'aumento di uomini delle forze dell'ordine non sono la soluzione. Abbiamo portato a casa "la promessa di un sostanziale pareggio dei maggiori organici che mettiamo nella Polizia locale, con altrettanto personale delle altre forze di polizia, sono soddisfatto" ha detto il sindaco a margine della presentazione del nuovo campus dell'Università Cattolica. "Sono soddisfatto – ha sottolineato - perché c'è la consapevolezza che la problematica è complessa e quindi non è adatta a semplificazioni anche se i reati sono in grande diminuzione nell'area della Stazione Centrale, alcuni reati fanno molto rumore". "Probabilmente anche un maggior presidio non avrebbe evitato quel tipo di crimini che sono avvenuti - ha affermato Sala, durante il punto stampa a conclusione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - ma penso anche i milanesi debbano sapere che nelle tre piazze vicino alla stazione Centrale ci sia un presidio continuo, non statico, in cui si continui a controllare, a dar fastidio a chi dà fastidio". Un punto di attenzione particolare per Milano, emerso ha riferito Sala, è quello "sui minori stranieri non accompagnati. Oggi ne abbiamo circa 1.500. Attorno ai 1.200 nei luoghi d’accoglienza. Sono un’enormità". "Il 98 per cento - ha proseguito - sono maschi, arrivano con disagio tremendo e ovviamente il problema c’è. Abbiamo bisogno di rafforzare la gestione. In automatico uno da minore viene censito, accettato nel Paese, ma poi vanno gestiti. È un problema delicatissimo”. Un altro problema da affrontare è quello del disagio, per il quale non serve la repressione. "Le stazioni sono calamite di disagio – ha ricordato Sala - Quando mi si dice che una vittima di violenza in Stazione centrale dopo qualche settimana ci ritorna, è chiaro che il disagio va gestito. Non è solo un tema di repressione, servono anche equipe di assistenza sociale, volontari che magari lavorano con noi. Milano centrale ha anche questo tipo di problematica, ecco perché con il ministro abbiamo deciso di concentrarci lì". (Rem)