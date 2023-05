Governo: Foti (Fd'I), da Francia e Spagna ennesima mancanza di rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo gli attacchi non richiesti da parte degli esponenti del governo francese, che anche oggi si sono verificati, ora a parlare a sproposito - in barba a qualsiasi rispetto istituzionale - è il turno di Yolanda Diaz, vicepremier e ministro del Lavoro del governo socialista spagnolo di Sanchez, che si permette di criticare il decreto lavoro dell'Italia. Dopo venti anni di governo di sinistra, di politiche 'lacrime e sangue', il governo Meloni ha raggiunto l'obiettivo di mettere più soldi nella busta paga dei lavoratori. Per quanto riguarda la soppressione del Reddito di cittadinanza il ministro spagnolo forse ignora i fallimenti e le truffe che questa misura ha portato nella nostra nazione. Una misura che - a differenza di quanto promesso da chi l'ha proposta - non ha incentivato in nessun modo le occupazioni ma anzi ha creato una mancanza di forza lavoro in settori strategici per l'Italia, come quello turistico e della ristorazione. A quasi 2 mila chilometri di distanza è facile avere una visione distorta di quella che è la realtà italiana e di quello di cui i cittadini italiani hanno bisogno. Quella di oggi rappresenta l'ennesima mancanza di rispetto di chi - come insegna Socrate - 'sa di non sapere'". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Rin)