Università: Leodori (Pd), da Valditara parole fuori luogo, caro affitti va affrontato

- "Dal ministro Valditara parole fuori luogo. La questione del caro affitti non può essere ridotta a semplice bagarre politica, ma è un tema da affrontare in fretta e che richiede una soluzione rapida perché sta impattando negativamente sulla vita di tanti studenti fuorisede". Lo scrive in una nota Daniele Leodori, vicepresidente Pd del Consiglio regionale del Lazio. "Per il diritto allo studio bisogna intervenire con i numeri e i fatti, come abbiamo fatto noi nel Lazio quando abbiamo programmato la messa a terra delle risorse europee - aggiunge Leodori -. Grazie ad un stanziamento di 30 milioni del Pnrr, nel Lazio, saranno creati oltre 900 nuovi posti letto per le nostre studentesse e i nostri studenti”(Com)