Cultura: firmata dichiarazione d’intenti tra Farnesina e fondazione Reggio Children

- È stata firmata oggi, al Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, alla presenza dell'assessora all'Educazione e città universitaria Raffaella Curioni, una dichiarazione d'intenti tra il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e la fondazione Reggio Children che mira a promuovere la collaborazione in materia di promozione della lingua e cultura italiana e di diritto all'educazione. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Per il Maeci, la dichiarazione è stata sottoscritta dal capo dell'ufficio preposto al Sistema della formazione italiana nel mondo, consigliere d'ambasciata Marco Maria Cerbo. "La dichiarazione d'intenti si inserisce nell'ambito delle iniziative che il Sistema della formazione italiana nel mondo realizza per promuovere il modello formativo italiano, la conoscenza della lingua e della cultura italiana e le relazioni tra le comunità educative presenti in Italia e nel mondo", racconta Cerbo. "Nel quadro della dichiarazione sarà costituito un tavolo di lavoro e saranno sviluppate azioni congiunte di promozione linguistico-culturale, in raccordo con il ministero e la sua rete estera", conclude. (segue) (Com)