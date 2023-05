Cultura: firmata dichiarazione d’intenti tra Farnesina e fondazione Reggio Children (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fondazione Reggio Children, la dichiarazione è stata firmata dalla presidente Carla Rinaldi: "Siamo onorati di avviare con il Maeci un percorso che riguarda la promozione della cultura e lingua italiana e il diritto all'educazione, mettendo in rete eccellenze italiane internazionali in campo culturale ed educativo: il Sistema della formazione italiana nel mondo con l'esperienza nata a Reggio Emilia", dichiara la presidente. "Sulla base della Carta sull'educazione di qualità, possiamo mettere a disposizione iniziative, saperi e sguardi a partire da un'idea di infanzia che in qualsiasi contesto sociale, economico, politico, sottolinea l'unicità e ricchezza di ogni essere vivente e la sua realizzazione nella comunità educante", prosegue. La fondazione Reggio Children trae origine dal progetto educativo elaborato e praticato nelle scuole e nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia ed è impegnata nella diffusione internazionale dei valori e delle esperienze educative maturate negli anni con l'obiettivo di migliorare la vita delle comunità nel mondo, promuovendo i diritti dell'infanzia, a partire dal diritto all'educazione di qualità, attraverso progetti di ricerca e solidarietà. (segue) (Com)