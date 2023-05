Cultura: firmata dichiarazione d’intenti tra Farnesina e fondazione Reggio Children (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza educativa di Reggio Emilia, meglio nota nel mondo come Reggio Emilia Approach, rappresenta una delle principali eccellenze italiane nel campo dell'educazione per l'infanzia. La bontà di tale approccio è testimoniata anche dalle istituzioni del Sistema della formazione italiana nel mondo che già si ispirano ai suoi principi: tra queste, la scuola Maria Montessori a Barcellona, l'istituto Fondazione Torino a Belo Horizonte, la Scuola italiana a Madrid, la Scuola d'Italia Marconi a New York, la International School a San Francisco, l'istituto Eugenio Montale a San Paolo e la Scuola italiana a Zurigo. Il Sistema della formazione italiana nel mondo è una rete internazionale di istituzioni educative che conta ad oggi sette scuole statali, 45 scuole paritarie, 92 sezioni italiane in scuole straniere, 130 lettorati in università straniere e oltre 10.000 corsi di lingua e cultura italiana. (Com)