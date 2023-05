Roma: Città metropolitana Roma, indecente scritte neonaziste a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' indecente vedere scritte neonaziste e xnenofobe sui muri di una scuola, come sentirle pronunciare in qualsiasi altro contesto". Lo dichiara in una nota Daniele Parrucci, consigliere delegato all'edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma. "Quello che è accaduto al Liceo Orazio, meta di un mio sopralluogo per consegnare dei lavori di riqualificazione della scuola, non solo è da condannare, ma è frutto di una cultura che, soprattutto in questo ultimo periodo, serpeggia in maniera troppo diffusa - aggiunge Parrucci -. Inneggiare a personaggi responsabili di genocidi e sottolineare intolleranze verso il genere umano, non può essere più consentito. Faremo in modo di cancellare subito questo scempio che qualifica chi lo ha prodotto".(Com)