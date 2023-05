Università: Santori (Lega), Valditara dice verità su caro affitti, Gualtieri penoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri si ricorda degli studenti "grazie all'intervento del Ministro Valditara che ha solo detto la verità. Nessuna misura politica è stata adottata per gli studenti di Roma. Capisco che il sindaco della Capitale è sommerso di problemi che non riesce a risolvere: rifiuti, trasporti pubblici, degrado, verde, insicurezza e manutenzione stradale, per citarne alcuni, ma abbia almeno il buon senso di tacere dinanzi a uno dei tanti temi trascurati dalla sua Amministrazione". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori capogruppo Lega Assemblea capitolina (Com)