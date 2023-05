Siria: ufficiale delle forze di sicurezza ucciso in un attentato a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficiale delle forze di sicurezza interna della Siria, originario del governatorato di Al Suwayda, è morto a seguito delle ferite riportate in un attentato avvenuto questa mattina a Damasco. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Questa mattina, nel quartiere di Barzeh, a Damasco, un’autobomba si è scagliata contro un posto di blocco della polizia. Per ora, il bilancio è di un morto e sette feriti, ma il numero delle vittime potrebbe aumentare poiché alcuni di essi sono in condizioni gravi. (Res)