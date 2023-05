Lombardia: Del Ben (Parco Agricolo Sud Milano), Federici nominato da Regione per attuazione legge, ma non sostituisce presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel fare gli auguri di buon lavoro all'architetto Maurizio Federici, nominato da Regione Lombardia per l'attuazione della prima fase della legge, mi preme sottolineare che questi non sostituirà il presidente e che il direttore e il direttivo rimangono pienamente operativi e con gli attuali poteri". Lo dichiara Daniele Del Ben, presidente del Parco Agricolo Sud Milano, che aggiunge: "Il compito che la legge attribuisce al commissario non è, come dichiarato erroneamente da esponenti di Palazzo Lombardia, quello di giungere ad un 'allineamento dell'ente alla governance regionale', ma quello di limitarsi, entro novanta giorni, ad effettuare la ricognizione delle risorse patrimoniali, economico-finanziarie, umane e strumentali del Parco, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili e immobili, di proprietà o in utilizzo, funzionali a garantire la gestione e la tutela dell'area, e alla conseguente trasmissione alla Regione". "Ribadisco, - conclude Del Ben - che un ruolo determinante nella definizione degli assetti futuri della governance del Parco Sud lo svolgeranno, nel rispetto della legge regionale, i territori e i sessanta Sindaci delle aree interessate. Stupisce che questo concetto elementare sfugga a chi queste regole le ha scritte". Rino Pruiti, presidente dell'assemblea dei Sindaci del Parco Sud, aggiunge: "Il Parco Agricolo Sud Milano è prezioso ed è compito di noi amministratori locali custodirlo e valorizzarlo. I sessanta Comuni del Parco avranno l'onere di riscriverne lo Statuto e, successivamente, di nominare il Consiglio di gestione, insieme alla Città metropolitana per quanto di competenza. Si tratta di tappe delicate e determinanti nel definire gli assetti futuri del Parco; il nostro impegno in tal senso non verrà meno".