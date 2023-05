Imprese: Starace (Enel), nove anni bellissimi, auguri al nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi nove anni alla guida dell'azienda, con tre mandati, “sono stati bellissimi per i risultati raggiunti e per come ci siamo arrivati”. Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, nel corso dell'assemblea degli azionisti. “Tutte le crisi che abbiamo affrontato si sono tramutate in una opportunità. La strategia che abbiamo messo in atto è adeguata ad affrontare cicli economici molto diversi”, ha sottolineato Starace, che ha aggiunto: “Sono in uscita da una azienda in cui ho lavorato 23 anni, a cui ho dato tanto e che mi ha dato molto, non nascondo l'emozione. Auguro il miglior successo possibile al nuovo Cda”. (Rin)