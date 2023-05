Roma: Bonafoni (Pd), gravi parole di Valditara dopo tagli del governo a fondo affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, "sono gravi" soprattutto perché "pronunciate da un esponente dello stesso governo che ha deciso il taglio di oltre 300 milioni di euro dal fondo per gli affitti". Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico. "Sono gravi le parole con cui il ministro dell'Istruzione Valditara attacca i sindaci per la mancanza di adeguati interventi sul caro affitti, che impatta in modo drammatico sulla vita di tanti studenti e tante studentesse fuorisede - spiega -. Sono gravi soprattutto perché pronunciate da un esponente dello stesso governo che ha deciso il taglio di oltre 300 milioni di euro dal fondo per gli affitti, riducendo ulteriormente l'aiuto agli universitari e alle universitarie che non possono sostenere la spesa per la casa e vedono così compromesso il proprio diritto allo studio. La risposta del governo ai bisogni e alle difficoltà di tanti cittadini e tante cittadine - conclude - non può essere un semplice attacco agli avversari politici. Servono risposte concrete e servono ora".(Com)