Ponte Stretto: Silvestri (M5s) al governo, speculazione per alzare rendite finanziarie

- Il costo del Ponte di Messina “è letteralmente raddoppiato in soli sette giorni, figuriamoci dal giorno in cui inizieranno i lavori al loro termine”. Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle, intervenendo al question time alla Camera. “Ogni volta che in questi quarant'anni si è parlato del Ponte sullo Stretto – ha proseguito –, quello che si è ottenuto è far diventare più ricchi coloro che vivono con le rendite finanziarie”. “Oggi il ministro Salvini ha detto che si stanno investendo circa 30 miliardi di collegamenti tra Calabria e Sicilia, ma segnalo che nella legge bilancio nel triennio 2023/2025 sono previsti solo 36 milioni in tre anni per le opere pubbliche calabresi. Sarebbe bene che Salvini invertisse la rotta del suo ministero, evitasse di sparare numeri a caso e si occupasse di cercare soldi veri per il finanziamento e la manutenzione delle opere utili ai cittadini del Mezzogiorno", ha concluso. (Rin)