Cile: missione governativa in Venezuela per organizzare nuovi rimpatri di migranti

- Il governo del Cile invierà una missione in Venezuela per coordinare il rimpatrio via aerea di migranti fermi alla frontiera con il Perù. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Cile, Alberto van Klaveren, nel corso di una comunicazione al Senato. Lo scorso fine settimana i due governi hanno organizzato un volo umanitario che ha permesso a oltre un centinaio di venezuelani di far rientro in patri. "Vogliamo conoscere la disponibilità del Venezuela a organizzare nuovi voli. L'informazione che abbiamo ricevuto dall'ambasciata in Cile è che ci sono vari cittadini che vogliono rientrare, ma non sappiamo esattamente quanti sono", ha detto il ministro aprendo alla possibilità di organizzare viaggi anche lontano dalla zona di frontiera, a partire dalla capitale Santiago del Cile. (segue) (Abu)