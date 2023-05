Cile: missione governativa in Venezuela per organizzare nuovi rimpatri di migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile potrebbe organizzare voli charter o usare anche mezzi dell'aviazione militare, ma in questo caso servirebbe l'autorizzazione di Caracas per l'ingresso nello spazio aereo venezuelano: "È un altro tema che dobbiamo analizzare a Caracas", ha precisato il titolare della diplomazia cilena. Santiago non avrebbe nessun problema a far atterrare mezzi della venezuelana Conviasa, ha detto il ministro denunciando però un problema nel rifornimento, viste le sanzioni comminate dagli Stati Uniti alle imprese che dovessero avere transazioni con la compagnia aerea di Caracas. Il volo umanitario realizzato lo scorso fine settimana ha permesso a 115 venezuelani di rientrare in patria senza dover transitare per il Perù. (segue) (Abu)