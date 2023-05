Cile: missione governativa in Venezuela per organizzare nuovi rimpatri di migranti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di un crescente numero di migranti alla frontiera tra Cile e Perù è causa di un momento delicato nelle relazioni bilaterali. A fine aprile ministero degli Esteri del Cile ha convocato l'ambasciatore del Perù a Santiago, Jaime Pomareda, per esprimere la censura del governo alle dichiarazioni rese da un sindaco contro presunte politiche migratorie del presidente, Gabriel Boric. "Non possiamo permettere che un innominabile e irresponsabile come il vostro presidente stia spostando i problemi alla frontiera, questo non lo dobbiamo permettere", ha detto in una intervista a "Cnn Chile", Pascual Guisa Bravo, il primo cittadino della città peruviana di Tacna, alla frontiera con il Cile. In una nota, la viceministra degli Esteri del Cile, Gloria de la Fuente, "ha trasmesso l'irritazione per le sfortunate dichiarazioni del sindaco, ha sottolineato la continua disposizione del governo del Cile a lavorare insieme con l'obiettivo di trovare una soluzione alla crisi migratoria che al momento colpisce, principalmente le città di Arica e Tacna", sui due lati della frontiera. (segue) (Abu)