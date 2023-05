Speciale infrastrutture: Serbia-Italia, delegazione aziende del nord est a colloquio con premier e ministeri Energia e Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Serbia, presieduta dal presidente Patrizio Dei Tos, ha ospitato una delegazione di imprenditori italiani e rappresentanti delle istituzioni di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Secondo un comunicato dell'organizzazione, la delegazione, guidata dal presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, è composta da imprese operanti nei settori metalmeccanico, alimentare, tessile e calzaturiero, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e della finanza. La delegazione è stata ricevuta dalla premier serba Ana Brnabic, che ha sottolineato che i rapporti della Serbia con il Veneto sono di "alto livello". Brnabic ha ricordato che il Veneto è "uno dei principali partner economici della Serbia tra le regioni italiane". Allo stesso tempo la premier di Belgrado ha sottolineato l'importanza dell'Italia come partner economico, evidenziando anche il proseguimento della cooperazione negli investimenti e le grandi potenzialità, soprattutto in: innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, transizione verde ed energetica, agricoltura sostenibile, ambiente, infrastrutture, cooperazione scientifica e industria automobilistica. Gli interlocutori hanno convenuto che è necessario lavorare per migliorare e approfondire la collaborazione. (Seb)