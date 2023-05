Speciale infrastrutture: Lazio, Novelli-Della Casa (M5s), vigileremo su rispetto cronoprogramma lavori per Ryder cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In continuità con il lavoro svolto nella precedente legislatura su mia richiesta, si sono tenute le audizioni in Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti in merito ai lavori infrastrutturali legati alla Ryder cup 2023. Così Valerio Novelli, consigliere regionale Lazio del Movimento 5 stelle. "Ho seguito, infatti, sin dall'inizio- prosegue Novelli- il cronoprogramma legato ai cantieri stradali, un percorso partito nel 2019 e che ha visto la Regione Lazio come ente attuatore dei progetti, oltre ai finanziamenti dello Stato con il Governo Conte 2 per 50 milioni di euro e 75 milioni di euro da parte della precedente amministrazione regionale. Prezioso negli anni è stato, inoltre, il contributo dell'allora amministrazione comunale di Guidonia Montecelio guidata dell'ex sindaco Michel Barbet che ha presentato diverse progettualità accolte, poi, dalla Regione Lazio". (Com)