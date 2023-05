Speciale infrastrutture: Inwit, utile netto in aumento del 21,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto di Inwit nel primo trimestre 2023 si attesta a 82,9 milioni di euro, in crescita del 21,8 per cento rispetto all’anno precedente. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit), che ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. Gli investimenti in infrastrutture a supporto degli operatori sono in crescita dell’80,1 per cento, pari a 57,2 milioni di euro, concentrati sulla costruzione di nuovi siti, acquisizione terreni e ampliamento delle coperture dedicate indoor. Continua lo sviluppo delle infrastrutture con 130 nuovi siti (più che raddoppiati anno su anno) e 1.080 nuove ospitalità verso operatori mobili, fwa e altri, con incremento totale su base annua del 27 per cento. (Rin)