Speciale infrastrutture: Folgiero (Fincantieri), consolideremo ricavi e marginalità

- La performance operativa attesa per l’anno “ci consentirà di consolidare i ricavi e la marginalità che, uniti ad un portafoglio ordini molto robusto ed a un Ebitda in miglioramento rispetto ai risultati al 31 dicembre 2022, confermano la nostra come una società solida nel business tradizionale ed al tempo stessa proiettata strategicamente sulle nuove tecnologie”. Lo dichiara Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, commentando i risultati del primo trimestre 2023. “Il primo trimestre del 2023 si è confermato pienamente in linea con le previsioni per l’esercizio 2023, con un aumento dei ricavi del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nell’area delle navi da crociera abbiamo registrato un incremento dei volumi di produzione in virtù dello sviluppo dell’importante backlog acquisito mentre nel militare prosegue come da programmi l’avanzamento dei programmi in essere nel rispetto delle tempistiche previste”, sottolinea Folgiero, che aggiunge: “Un’ottima performance è stata segnata in particolare dal settore offshore e navi speciali, con 238 milioni di euro di ricavi pari a un incremento del 31 per cento, che beneficia del crescente contributo delle unità per il comparto eolico. Questo risultato conferma la validità della revisione del modello di business di Vard, focalizzato ora sul mercato offshore e delle energie rinnovabili. Nei primi mesi del 2023 abbiamo avviato una serie di iniziative prioritarie per assicurare gli obiettivi del Piano Industriale 2023-27, tra cui la prosecuzione delle azioni volte a digitalizzare ed incrementare l’efficienza produttiva dei cantieri e all’ottimizzazione dei costi di procurement e delle spese generali, oltre a quelle per mettere in sicurezza e valorizzare l’area di attività delle infrastrutture”. (Rin)