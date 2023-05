Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Rixi, simbolo Italia che tornerà centrale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la costruzione del ponte sullo Stretto dimostreremo, ancora una volta, che il nostro è un grande Paese. Abbiamo i migliori ingegneri e aziende che realizzano opere incredibili in tutto il mondo. Dimostreremo che l’Italia sa sorprendere il mondo con la sua capacità del saper fare, cancellando l’ideologia del 'non fare' della politica Pd e M5s. La criminalità va contrastata con gli opportuni strumenti, ma non può essere sempre la scusa per fermare le opere al Sud. Il ponte risolverà alla radice il problema della continuità territoriale, collegherà l’Europa a Catania e Palermo con la prosecuzione dell’Alta velocità ferroviaria. Il mondo guarderà l’Italia - e soprattutto il Mezzogiorno - con occhi diversi. Sarà il simbolo del nostro Paese che tornerà centrale nel Mediterraneo". Lo ha detto il deputato e viceministro al dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, nel suo intervento in Aula, alla Camera, dopo il via libera libera delle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, e il parere favorevole della commissione Bilancio al decreto sul ponte sullo Stretto. (Rin)