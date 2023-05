Speciale infrastrutture: Roma, Melito (Pd), su stadio rispettato cronoprogramma occasione unica rilancio e rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di un nuovo stadio a Roma - prosegue Melito - risponde a diversi obiettivi di natura sportiva ma anche sociale, ambientale e urbanistica che soddisfino i bisogni da una parte dei club calcistici della città, che chiedono un nuovo impianto sportivo, moderno e multifunzionale, dall'altra quelli della collettività, per la rigenerazione di un esteso ambito urbano attualmente dequalificato. Obiettivi che hanno reso necessario intervenire sul testo della proposta apportando modifiche fondamentali già in questa fase preliminare. E questo avvalendoci del contributo tecnico pervenuto dai pareri rilasciati dagli enti al termine della conferenza dei servizi, dalle osservazioni dei cittadini e da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Un lavoro iniziato individualmente ma che, proprio grazie al confronto costante, è confluito in un maxiemendamento del quale possiamo ritenerci soddisfatti e che va nella direzione di rispondere a molte delle criticità sollevate in questi mesi.Pronta dunque una revisione del testo deliberativo con cui intendiamo dare impulso al completamento di tutte le opere e le previsioni di piano particolareggiato del comparto Sdo di Pietralata, ultimando le infrastrutture viarie, potenziando il trasporto pubblico locale con particolare attenzione alla fermata metro Quintiliani, dando seguito alle indicazioni della normativa Coni per il calcolo dei posti auto da realizzare, minimizzando l'impatto del trasporto privato su gomma favorendo l'utilizzo della mobilità dolce, anche questa oggetto di potenziamento e avendo cura di tutelare la viabilità dedicata all'ospedale Sandro Pertini, sia in fase di cantiere che a lavori conclusi". (Com)