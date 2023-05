Speciale infrastrutture: Roma, assessore Urbanistica, ora palla passa alla società giallorossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la riformulazione della delibera abbiamo aiutato la Roma a capire bene le cose che sono inderogabili - ha spiegato -, che poi sono cose banali ma allo stesso tempo meglio sempre scriverle: la vivibilità del quartiere, l'accesso allo stadio, la fruibilità ovviamente delle vie limitrofe. cose fondamentali che sono necessarie in ogni grande opera che talvolta in questa città purtroppo non sono state fatte creando il caos; che talvolta sono state fatte in cambio di tante cubature e invece noi le chiediamo, non diamo come ha detto il sindaco, un metro quadro in più che non sia quello legato allo stadio e quindi dovevamo trovare un giusto equilibrio tra la necessità di infrastrutture e la volontà di non dare nuove cubature che non siano legate all'impianto sportivo". (Rer)