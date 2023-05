Camera: domani audizioni su delega a governo per riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 11 maggio, la commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulla delega al governo per la riforma fiscale, svolge le seguenti audizioni: ore 9 Giuseppe Melis, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma; ore 9.30 Giuliano Mandolesi, dottore commercialista e revisore legale; ore 10 Confindustria; ore 11 Rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), in videoconferenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)