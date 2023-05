Casa: Sala, a Milano 13 mila posti letto per studenti sono pochi, ci stiamo lavorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi segnalati dagli studenti "non mi hanno lasciato indifferente. In numeri il problema è che oggi noi contiamo su 13mila posti letti per studenti. Sono pochi e sappiamo che i prezzi sono alti ma c'è una grande progettualità su cui stiamo lavorando". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala,a margine della presentazione del nuovo campus dell'Università Cattolica di Milano che sorgerà nell'ambito del progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi in via Santa Valeria. "Non è un problema soltanto milanese - ha sottolineato - ma a Milano tutto ha più visibilità e questo ci mette nelle condizioni di dover gestire con immediatezza". "Ci sono una serie di progetti in corso - ha ricordato il sindaco - e domani avremo questo tavolo a Palazzo Marino con i rettori e la rappresentanza degli studenti perché serve il contributo di tutti. Io ritengo che questo problema andrà a risolversi ma ci vorrà qualche anno. Capisco la difficoltà di chi sta cercando un appartamento in questa fase". (Rem)