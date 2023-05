Venezia: a Salone nautico qualifica di rilevanza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone nautico di Venezia, che quest'anno prenderà il via il 31 maggio prossimo nella sede dell'Arsenale, ha ricevuto la qualifica di rilevanza internazionale, riconoscimento riconosciutogli dalla Giunta regionale. "Abbiamo voluto attribuire al Salone nautico di Venezia il giusto riconoscimento per un appuntamento che attrae investitori da tutto il mondo - ha spiega Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico con competenza in materia fieristica -. La manifestazione è una delle principali rassegne italiane dedicate al mondo della nautica e della cantieristica e costituisce un momento fondamentale per la promozione di tali comparti, avendo anche positive ricadute per il settore turistico veneto. Giusto riconoscere al salone la qualifica di manifestazione di interesse internazionale". "E' una vetrina della bellezza e della bravura dei nostri armatori, che vede come sede l'Arsenale di Venezia. L'arsenale è un luogo storico, emblema della maestria costruttiva della Serenissima che si è tramandata fino ad oggi nell'abilità manifatturiera in campo nautico che ancora si ritrova negli squeri veneziani tanto quanto nei grandi cantieri navali di carattere industriale. Una tradizione artigianale che ci viene invidiata in tutto il mondo e che nel salone nautico trova degna vetrina a livello internazionale", ha concluso. (Rev)