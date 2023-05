Casa: Delpini, caro affitti studenti insostenibile, istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli studenti sul caro affitti "rivela una situazione insostenibile. Non è da oggi che si rivela la sproporzione tra quella che è la richiesta degli studenti e l’offerta della città. Quindi credo che si invochi un intervento che non è la trattativa privata tra chi ha la casa e chi ne ha bisogno, questa protesta degli studenti spero che possa sensibilizzare le istituzioni a fare quello che è possibile per mediare e per offrire una degna accoglienza a chi viene a Milano per studiare". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini a margine della presentazione della riqualificazione della caserma Garibaldi a Milano. "Il progetto di un'Università non può fare a meno di pensare agli studenti, a dove abitano, a dove mangiano, a dove vivono", ha proseguito, sottolineando che "effettivamente i prezzi sono sproporzionati, è un tema della città che vale per gli studenti, per i malati che vengono a curarsi a Milano, per i loro parenti, vale per chi lavora. È un tema grave e complesso". (Rem)