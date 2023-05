Siria: presidente Assad riceve invito dal re saudita per prossimo vertice della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha ricevuto un invito dal re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, per partecipare al prossimo vertice della Lega araba che si svolgerà a Gedda il 19 maggio. Lo ha riferito la presidenza siriana in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa filo-governativa “Sana”. L'invito è stato trasmesso al presidente dall'ambasciatore dell’Arabia Saudita in Giordania, Nayef al Soudairi. Assad ha ringraziato il re per l'invito, il primo ricevuto dall’inizio del conflitto nel Paese mediorientale nel 2011, e ha evidenziato che "il prossimo vertice arabo in Arabia Saudita rafforzerà l'azione araba congiunta per realizzare le aspirazioni dei popoli arabi". (segue) (Lib)