Siria: presidente Assad riceve invito dal re saudita per prossimo vertice della Lega araba (3)

- Durante la riunione del 7 maggio al Cairo sono stati diversi i punti stabiliti. Tra questi, la formazione di una commissione di collegamento ministeriale composta da Giordania, Arabia Saudita, Iraq, Libano, Egitto e dal segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit, incaricato di seguire la realizzazione della dichiarazione di Amman - un documento elaborato durante un incontro del primo maggio scorso in Giordania – e di continuare a dialogare con il governo di Damasco al fine di raggiungere una soluzione globale alla crisi siriana che affronti tutte le sue conseguenze, con passi "concreti ed efficaci" secondo la metodologia del “passo dopo passo” e in linea con la risoluzione numero 2254 del Consiglio di sicurezza. La commissione dovrà poi presentare relazioni periodiche al Consiglio della Lega araba a livello ministeriale. Nella dichiarazione, le parti si sono impegnate a preservare la sovranità, l'integrità territoriale e la stabilità della Siria sulla base della Carta della Lega araba, e di continuare e intensificare gli sforzi volti a uscire dalla crisi. Infine, i ministri hanno accolto con favore i precedenti incontri sulla Siria svoltisi a Gedda, in Arabia Saudita, il 14 aprile, e ad Amman, il primo maggio, ribadendo il proprio desiderio di profondere sforzi tesi a risolvere la crisi siriana, affrontando tutte le conseguenze a livello umanitario, politico e di sicurezza, e le ripercussioni sui Paesi vicini, sulla regione e sul mondo, con riferimento ai flussi di rifugiati, al terrorismo e al traffico di sostanze stupefacenti. (segue) (Lib)