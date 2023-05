Ucraina: "Financial Times", guerra sta cambiando l'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina sta cambiando l'industria della difesa, mettendo in luce l'importanza delle nuove compagnie di alta tecnologia. In quotidiano "Financial Times" analizza il successo di queste aziende internazionali e il rapido dispiegamento dei loro prodotti in Ucraina, sottolineano i cambiamenti che sta attraversando l'industria della difesa che ha visto sempre più aziende piccole guidate dalla tecnologia acquisire importanza in un settore dominato da operatori storici. Tecnologie innovative come sensori, robotica e sistemi senza pilota, spesso sviluppati per usi sia civili che militari, avevano già iniziato ad essere oggetto di ingenti appalti prima della guerra, ma il conflitto ha accelerato questa tendenza. Si è particolarmente consolidata l'industria dei droni. "L'Ucraina ha sicuramente indotto i governi a riflettere più intensamente e più a fondo sulle loro basi industriali, sull'agilità e sulla resilienza delle loro catene di approvvigionamento", ha affermato Trevor Taylor, ricercatore professionista presso il Royal United Services Institute. Taylor ha osservato che "l'efficacia militare dipende sempre più dal vantaggio informativo derivato dai sensori, dall'elaborazione dei dati, dall'informatica e così via". "Stiamo assistendo all'inizio del futuro campo di battaglia: la tecnologia, guidata dal mercato commerciale, sta prendendo il sopravvento", ha affermato Johannes Pinl, amministratore delegato del fornitore di servizi di sicurezza Marss Group, il cui sistema di sorveglianza è stato implementato in Ucraina per proteggere le infrastrutture critiche da minacce come attacchi di droni russi. (Rel)