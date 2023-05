Roma: Gualtieri, Comune siederà a tavolo contro caro affitti per tutela studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale siederà al tavolo interistituzionale con la Regione Lazio e le Università romane per contrastare il caro affitti ai danni degli studenti fuorisede. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro con i giovani all'università La Sapienza dove si è recato ad ascoltare le istanze degli studenti in presidio di protesta. "Ci sono situazioni particolarmente gravose e che pesano sui giovani - ha detto Gualtieri -. Non so se sono peggiorate ma anche quando ero studente io, e poi professore, mi ricordo bene che c'erano questi annunci con costi altissimi. È un problema strutturale, è una delle facce di un problema della casa in questo Paese: penso sia giusto affrontarlo. In primo luogo sono qui per dire che noi partecipiamo volentieri e sosteniamo l'istituzione del tavolo che avete proposto e di cui la rettrice Polimeni mi ha informato. Roma Capitale sarà presente al tavolo con la Regione Lazio, vcon le università e anche con altri soggetti che è bene che ci siano per una risposta coordinata di tutte le istituzioni. Ci sarò io e l'assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi", ha detto. (Rer)