Speciale energia: Serbia-Bulgaria, ministri Energia a colloquio, focus su avanzamento interconnessione gas

- La ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic ha discusso con l'omologo bulgaro Rosen Hristov dello stato di avanzamento dei lavori per la costruzione dell'interconnessione del gas tra i due Paesi e delle possibilità di migliorare ulteriormente la cooperazione regionale nel campo della fornitura di gas naturale. Lo riporta il sito web informativo "eKapija". Nell'occasione Djedovic ha sottolineato che "il 43 per cento dei lavori per la costruzione dell'interconnessione Nis-Dimitrovgrad è stato finora completato sul territorio della Serbia" e ha aggiunto che "l'80 per cento dei tubi è già stato posato" lungo il tracciato del futuro gasdotto. "Prevediamo il completamento dei lavori in autunno, motivo per cui abbiamo avviato ufficialmente i colloqui con l'Azerbaigian per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas dalla regione del Caspio", ha affermato la ministra. Hristov ha dichiarato che il piano è "pienamente rispettato" per quanto riguarda la costruzione dell'interconnessione del gas sul territorio della Bulgaria, invitando la collega a un sopralluogo, e ha sottolineato che secondo lui esiste la possibilità di "espandere le capacità di interconnessione e approvvigionamento per quanto riguarda il carbone". (Seb)