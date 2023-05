Speciale energia: Regno Unito, previsioni di mercato, prezzi medi dell'energia scenderanno 505 euro all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi medi dell'energia scenderanno di circa 440 sterline (505 euro) all'anno. Lo ha rivelato Cornwall Insight, società esperta in ricerche di mercato, secondo cui una famiglia pagherà in media circa 2.062,91 sterline (2.371,15 euro) all'anno a partire da luglio, rispetto alle attuali 3.280 sterline (3.770 euro). Secondo Cornwall Insight, il calo è dovuto a minori fluttuazioni nel mercato all'ingrosso, livelli di stoccaggio europei superiori alle previsioni, riduzione della domanda dei consumatori e un inverno mite. La previsione attuale è comunque ancora di mille sterline (1.149 euro) in più rispetto alle tariffe pre pandemia di Covid-19. (Rel)