Speciale energia: Germania-Cina, ministro Esteri Qin, non è Pechino il reale rischio per l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi i Paesi dovrebbero tutelare e sviluppare un nuovo ambiente, che sia sano per la cooperazione commerciale e fornisca un forte impulso all’economia globale”. Qin ha inoltre ribadito la posizione del governo cinese sulla questione taiwanese, affermando che ogni Paese che “auspichi sinceramente nella pace e nella stabilità nello Stretto, e sia sinceramente impegnato nel mantenimento dell'ordine internazionale, dovrebbe attenersi rigorosamente al principio della Cina unica e opporsi con fermezza alla ‘indipendenza’ dell’isola”. Qin ha inoltre invitato la controparte ad avviare i preparativi per il settimo ciclo di consultazioni intergovernative Cina-Germania, invocando il rafforzamento della cooperazione in vari settori, tra cui biodiversità, cambiamento climatico ed energia sostenibile. La Germania è la prima tappa di un tour che vedrà Qin anche in Francia e Norvegia fino al 12 maggio prossimo. (Cip)