Speciale energia: Tunisia, deficit energetico aumentato del 43 per cento a fine marzo

- Le esportazioni di prodotti energetici della Tunisia hanno registrato un calo in valore del 38 per cento, di fronte ad un aumento delle importazioni di circa l'1,3 per cento, mentre il deficit del bilancio energetico è aumentato da 1.919 milioni di dinari (574 milioni di euro) alla fine di marzo 2022 a 2.745 milioni di dinari (822 milioni di euro) alla fine di marzo 2023, registrando un aumento di 826 milioni di dinari (247 milioni di euro), ovvero il 43 per cento. È quanto emerge dal rapporto mensile sulla situazione energetica del mese di marzo 2023 dell'Osservatorio nazionale dell’energia e delle miniere, pubblicato ieri. Le risorse energetiche primarie ammontano a un milione di tonnellate equivalenti di petrolio al fine marzo 2023, registrando un significativo calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 5 per cento. Tale decremento è dovuto principalmente alla diminuzione della produzione nazionale di greggio e gas naturale. (Tut)