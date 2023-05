Speciale energia: Germania, Eon ottimista sui risultati dell'esercizio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco è ottimista sui risultati dell'esercizio 2023 a fronte della crescita registrata nel primo trimestre. In particolare, l'azienda prevede di raggiungere l'estremità superiore dell'intervallo di riferimento per l'utile ante interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) rettificato, l'utile netto rettificato e l'utile per azione. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il primo obiettivo è compreso tra 7,8 e 8 miliardi di euro, il secondo tra 2,3 e 2,5 miliardi di euro. Nei primi tre mesi dell'anno, grazie allo sviluppo dei settori reti e soluzioni per i clienti, Eon stata in grado di aumentare l'Ebitda rettificato del 30 su base annua a 2,7 miliardi di euro. In particolare, il primo comparto ha migliorato il proprio Ebitda rettificato di oltre 430 milioni di euro a circa 1,9 miliardi di euro. Nella seconda divisione, l'indicatore è salito di circa 400 milioni di euro a oltre 800 milioni di euro. Per l'intero 2023, il gruppo ha confermato gli investimenti previsti per circa 5,8 miliardi di euro. Entro il 2027, Eon prevede di spendere un totale di 33 miliardi di euro per le reti e per le soluzioni per i clienti. (Geb)