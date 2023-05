Speciale energia: Turchia, compagnia statale petrolifera Tpao aprirà 20 piattaforme nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale della Turchia, la Turkish Petroleum Corporation (Tpao), aprirà 20 nuove piattaforme petrolifere nella provincia di Sirnak, nel sud-est del Paese, in prossimità dei confini con Siria e Iraq, a seguito della scoperta di riserve petrolifere nell'area di Gabar. Lo ha riferito il quotidiano turco "Hurriyet", citando le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Tpao, Melih Han Bilgin che ha aggiunto che è in programma l'apertura di 200 piattaforme di trivellazione petrolifera in tutto il Paese. Tpao, all'inizio di questo mese, ha annunciato riserve pari a circa un miliardo di barili di petrolio nell'area di frontiera Cudi e Gabar, la più grande scoperta di petrolio onshore in Turchia, con ulteriori prospettive di esplorazione nella regione. Bilgin, in un'intervista con i giornalisti, ha sottolineato l'importanza della nuova scoperta, e che a Sirnak "è in progetto l'istallazione di 20 nuove piattaforme". Bilgin ha poi risposto alle critiche dei partiti dell'opposizione che avevano definito una "strategia politica" la scelta di annunciare la scoperta del petrolio a poche settimane dalle elezioni presidenziali, previste in Turchia il prossimo 14 maggio. "Lo scorso anno – ha sottolineato l'amministratore delegato di Tpao – la produzione di petrolio ha raggiunto il livello più alto di sempre" e "la produzione totale, compresa quella nazionale ed estera, ammontava a 6,1 miliardi di dollari, cioè 180 mila barili al giorno", nonostante la produzione in vecchi pozzi ma con nuove tecnologie. (Tua)