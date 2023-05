Speciale energia: Romania, premier Ciuca, interessati alla partecipazione di aziende sudcoreane nel settore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è interessata alla partecipazione delle aziende sudcoreane alla riabilitazione della centrale nucleare di Cernavoda e alla costruzione dei nuovi reattori 3 e 4. Lo ha detto il primo ministro romeno Nicolae Ciuca dopo aver incontrato il suo omologo sudcoreano, Han Duck-soo. Secondo Ciuca, la Romania ha espresso "apertura al rafforzamento della presenza coreana nel campo dell'energia nucleare" e "ha incoraggiato gli investimenti sudcoreani in progetti romeni in un settore particolarmente importante" per rafforzare la sicurezza energetica. "Il primo ministro Han Duck-soo ha già approvato la collaborazione per l'apertura dei nuovi reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda, nonché il coinvolgimento di aziende sudcoreane nello sviluppo di piccoli reattori modulari", ha affermato il capo del governo di Bucarest. A sua volta, il primo ministro Han Duck-soo ha confermato l'interesse della Corea del Sud per lo sviluppo del settore nucleare romeno. "Ho chiesto al primo ministro Ciuca di considerare la possibilità che le società coreane partecipino alla riabilitazione della centrale nucleare in Romania e alla costruzione di nuove centrali nucleari", ha affermato Han Duck-soo. (Rob)