Speciale energia: Fincantieri, ambizione è diventare leader mondiale nave digitale e green

- Fincantieri ha presentato il Piano industriale 2023-2027, che esprime l’ambizione del Gruppo di diventare leader mondiale nella realizzazione e gestione a vita intera della nave digitale e green, per i settori del turismo crocieristico, della difesa e dell’energia. Confermato il commitment del management attraverso il governo dei costi e la disciplina finanziaria ed operativa, consolidando il posizionamento di leadership del Gruppo e ponendo le basi per proiettarlo verso il prossimo ciclo industriale trainato dalla nave digitale e verde. Strategia forte dei fattori distintivi del Gruppo: consolidata leadership trasversale nel cruise, defense e offshore, capacità di rispondere alle dinamiche geopolitiche con competenze nella regionalizzazione derivanti dalla presenza locale con 18 cantieri in 4 continenti, integrazione verticale grazie a competenze nell’automazione, nell’elettromeccanica e nei sistemi di propulsione e generazione necessarie per guidare la transizione digitale e verde. Confermati i 5 pilastri strategici del Gruppo: concentrazione sul core business della cantieristica cruise, difesa e offshore, mitigazione dei rischi, attenzione alla gestione dei costi e l’ottimizzazione delle dinamiche di cassa, commitment industriale alla strategia di sostenibilità, sviluppo di un’offerta di servizi life cycle management, e evoluzione delle competenze di integratore di piattaforma. De-risking e partnering nel business delle Infrastrutture per valorizzare il segmento, facendo leva sul backlog e sul rafforzamento dei processi esecutivi. Previsti investimenti su capitale umano, tecnologie abilitanti e partnership delle catene di fornitura. Declinati i target finanziari 2023-2027. Si prevede un utile netto nel 2025. Ricavi a 7,6 miliardi nel 2023, 8 miliardi nel 2024, 8,8 e 9,8 miliardi nel 2025 e 2027. (Rin)