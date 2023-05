Bulgaria: commissaria Ue Gabriel in congedo non retribuito per possibile formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha concesso alla commissaria europea per Innovazione, Ricerca, Cultura e Istruzione e Gioventù, Marija Gabriel, un congedo non retribuito per partecipare alla possibile formazione di un nuovo governo in Bulgaria. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Dana Spinant, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. Durante questo periodo di congedo non retribuito, la commissaria sarà sostituita dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager e dal vicepresidente Margaritis Schinas, che supervisionano i portafogli della commissaria Gabriel. "In conformità ai nostri obblighi interistituzionali e di cooperazione istituzionale, la Commissione informerà anche il Parlamento europeo e il Consiglio di questo sviluppo", ha concluso. (Beb)