Sport: Olimpus Roma e Urbeat insieme per campagna social su alimentazione sana

- La prima squadra di futsal della Capitale, l'Olimpus Roma, e Urbeat, brand di alimenti proteici ed integratori Made in Italy, insieme per promuovere un approccio sano all'alimentazione e allo sport con la campagna social "mangia bene gioca bene". "Crediamo che avere cura della propria salute sia un elemento fondamentale nella vita di ogni sportivo. Per questo, mangiare prodotti sani e naturali è il primo passo per stare bene - dichiara Cinzia Chiari, Ceo di Urbeat - e riuscire ad esprimersi al meglio sia in allenamento che in una competizione. Siamo contenti che l'Olimpus Roma abbia deciso di sostenere questa nostra iniziativa, impegnandosi a sostenere e promuovere l'importanza di un approccio sano all'alimentazione nello sport e di una cultura del food capace di rispettare il proprio corpo e la sua funzionalità". “Per noi si tratta di una collaborazione importante, parliamo di un prodotto di alto livello, sicuramente sano e studiato per gli sportivi. Siamo felici di poter intraprendere questo percorso insieme ad Urbeat, si tratta di prodotti ben lanciati sul mercato e che otterranno un grande successo”, le parole di Andrea Verde, presidente dell’Olimpus Roma. (Com)