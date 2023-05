Fvg: Fedriga, Venier esempio di impegno istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la notizia della morte di Tiziano Venier, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto ricordare l’ex presidente della provincia di Udine: "Esprimo il cordoglio mio personale e dell'Amministrazione regionale per la morte di Tiziano Venier – ha affermato Fedriga -. Il suo impegno politico, sempre improntato ai valori e all'attaccamento per il territorio, lo portò a guidare con passione e lungimiranza la Provincia di Udine per quasi un decennio. Negli anni successivi, mostrando di saper guardare avanti, si impegnò, accanto a istituzioni e categorie economiche, per sviluppare proficue relazioni di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e i Paesi dell'area balcanica. Una figura politica che rappresenta un esempio anche per i nostri tempi", ha concluso. (Frt)