Decreto Bollette: Pd, gestione imbarazzante e improvvisata dei lavori in Commissione

- "La gestione dei lavori delle commissioni riunite Finanze e Affari sociali sul decreto Bollette è stata delirante e dimostra la totale inadeguatezza di maggioranza e governo". Lo dichiarano in una nota, Ilenia Malavasi, Gianantonio Girelli, Toni Ricciardi, Virginio Merola e Bruno Tabacci. "Una commissione imbarazzante -aggiungono - in cui abbiamo atteso invano fino a notte inoltrata, riformulazioni, pareri e relazioni tecniche: non siamo stati messi nelle condizioni di poter lavorare ed esercitare le nostre prerogative. Ma cosa ancora più grave segnaliamo che gli accordi presi, frutto di un confronto tra i gruppi per arrivare all'approvazione di emendamenti di buon senso proposti dalla minoranza, sono stati disattesi. Un atteggiamento inaccettabile - proseguono i deputati del Pd - frutto di impreparazione, superficialità e improvvisazione. La maggioranza con le solite forzature e mancato rispetto degli accordi ha svuotato per l'ennesima volta parlamento e commissione di qualsiasi autonomia rispetto a un governo che ha predeterminato qualsiasi azione. È molto grave non essere stati messi, ancora una volta, nelle condizioni di svolgere il nostro lavoro di parlamentari per provare a migliorare un decreto importante per il Paese", concludono.(Com)